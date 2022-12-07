«Уважаем как политика и единомышленника…» «Новые люди» готовы поддержать кандидатуру Кудрина на выборах президента РФ

Партия «Новые люди» не исключает поддержку экс-главы Счетной палаты России Алексея Кудрина в качестве кандидата на главы государства. Об этом заявил лидер партии Алексей Нечаев в комментарии РИА «Новости».
«Кудрина уважаем как политика и единомышленника. Обязательно пригласим на наш съезд. <...> Конфигурацию президентских (выборов) будем рассматривать ближе к делу. Пока не исключаем никаких вариантов», – сказал он.
В тор же время Нечаев отметил, что президентская кампания начнется только через год и пока рано что-то планировать. По его словам, сейчас партия сконцентрирована на подготовке к выборам следующего года, особенно на выборах мэра Москвы.
Напомним, Кудрин досрочно ушел в отставку с поста председателя Счетной палаты России, после чего принял предложение «Яндекса» стать советником компании по корпоративному управлению.
Москва, Светлана Антонова
© 2022, РИА «Новый День»
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube