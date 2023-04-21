Суд заочно арестовал главу антироссийского информационного ресурса

Лефортовский суд Москвы по заочно арестовал журналиста-расследователя и руководителя проекта Bellingcat (признан в РФ иноагентом), гражданина Болгарии Христо Грозева, обвиняемого в РФ в организации незаконного пересечения границы.

В отношении Грозева судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца с момента его экстрадиции на территорию РФ либо с момента его задержания на территории РФ, передает «Интерфакс».

Как отмечается, Грозеву предъявлено обвинение в организации незаконного пересечения границы РФ (часть 3 статьи 33 УК РФ – часть 1 статьи 322 УК РФ).

Ранее в СМИ появлялась информация о том, что в его отношении возбуждено уголовное дело о распространении заведомо ложной информации о действиях Вооруженных сил РФ.

Москва, Светлана Антонова

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