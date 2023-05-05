После атаки БПЛА на Кремль омоновцам начали выдавать бинокли

Сотрудникам ОМОНа, которые дежурят в Центральном административном округе Москвы, начали выдавать бинокли. Как сообщает телеграм-канал Baza, это произошло после атаки беспилотных аппаратов на Кремль.

По информации источников издания, после взрывов у крыши Сенатского дворца старшего смены омоновцев, которые стояли на Васильевском спуске в ту ночь, увезли на разговор на Лубянку. Главная претензия – дрон пролетел над ними, а силовики не среагировали и не предупредили о его приближении.

В свою очередь, омоновцы утверждают, что они не могли увидеть беспилотник заранее, а когда заметили, то было уже поздно.

Теперь, по данным источников, сотрудникам, которые дежурят в ЦАО, выдаются бинокли, чтобы следить за возможными БПЛА. Как уточняется, офицерам и раньше их выдавали, но теперь они всегда должны носить бинокли с собой.

Москва, Андрей Дорофеев

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