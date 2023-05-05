Легкие морозы и мокрый снег: в Гидрометцентре уточнили прогноз погоды для Москвы на время праздников

Суббота, 6 мая, имеет все шансы стать самым холодным днем в Москве за весь период наблюдений. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд на пресс-конференции в Москве, уточнив прогноз погоды на ближайшие дни.

«В Москве уже завтра температура воздуха будет на 7-8 градусов ниже нормы. Не исключено, что завтра, 6 мая, будет один из самых холодных дней за весь период наблюдений. Пока самая низкая дневная температура наблюдалась +5,5 градусов», – уточнил он.

По словам синоптика, на таком погодном фоне в столичном регионе возможны осадки в виде мокрого снега. «Еще позавчера мы оценивали ситуацию, что местами возможны осадки в виде мокрого снега и дождя ближайшей ночью. Но все-таки анализ показывает, что устойчивость холодная, температура ниже нормы, но вот ночью в самой Москве от 0 до минус 2, даже положительные значения прогнозируются, а вот по области до минус 5, но все-таки преимущественно без осадков, потому что антициклон устойчивый. А вот завтра днем температура максимальная в далекие послеполуденные часы, в 15 часов будет от 5 до 7 градусов всего-навсего. Утром вполне такая свежая погода, кстати, и усиление ветра до 15 метров в секунду – это даст ощущение, что температура отрицательная, даже ночью. Завтра в отдельных районах Москвы и Московской области местами возможен мокрый снег», – отметил Вильфанд.

«Очень холодная погода на следующий день, в воскресенье (7 мая). В Москве минус 1-3, а по области до минус 5 градусов, но все-таки преимущественно без осадков. Дело в том, что погоду определяет антициклон. Москва находится в холодной части антициклона, но давление высокое. Это исходящее движение, препятствующее облакообразованию. Поэтому осадки лишь местами могут быть. Вот даже два дня тому назад дискуссия была – если прогнозировать осадки 7 числа, то их нужно прогнозировать в виде снега. И первоначально в прогнозе так было: местами снег. Сейчас – местами небольшие осадки», – сообщил научный руководитель Гидрометцентра, отметив, что такая «очень неоднородная погода весной – это нормальная ситуация».

Согласно прогнозу синоптиков, нужно ожидать заморозки в европейской части России. «От 1 до 6 градусов в Центральном федеральном округе. Это уже не заморозки, это уже легкие морозы. В Приволжском федеральный округ, на севере в Нижегородской (области), Башкортостане и в Пермском крае – от 1 до 8 градусов ниже ноля…» – отметил он.

В этой связи Вильфанд рассказал о самом простом способе обезопасить посевы дачников от наступающих заморозков. «Вот вечером обильно поливать землю… Если почка влажная – это существенно предохраняет все посевы. Поэтому поливать обильно все садово-огородные культуры и под корни деревьев обязательно много воды – по 5 ведер. Это самый хороший прием», – сказал он.

Говоря о прогнозе погоды на последующие дни, Вильфанд отметил, что ожидается постепенное повышение температуры. «8-го числа ночью аналогичная ситуация 0 – минус 2, по области от нуля до минус 5. Но тут уже учитывается тот факт, что все-таки в центре Москвы уже будет сказываться антропогенный фактор: теплые стены будут передавать все-таки тепло. В центре Москвы положительные значения 8 мая, а дневные температуры в диапазоне достигнут двухзначных значений 10-11 градусов… Я бы сказал так, что погода вместо очень холодной, будет характеризоваться как просто холодная. Температура будет на 4 градуса ниже нормы», – уточнил он.

«9 мая облачно, с прояснениями, без осадков. Ночные температуры около ноля – минус 2 – плюс 3 градуса, слабый ветер. Днем температура будет повышаться до 9-14 градусов, будет сказываться уже солнце… С 11-го по 14-е число постепенное повышение температуры. Ночью 2-6 градусов, днем – 14-19 и в выходные следующие – даже 16-21. Такая температура будет означать, что атмосфера приходит в норму, и ниже нормы всего на 1 градус», – заключил Вильфанд.

Москва, Мария Соколова

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