В Подмосковье на несколько дней снова включат отопление

В связи с ухудшением погоды в Подмосковье на несколько дней включат отопление. Об этом сообщила сегодня пресс-служба министерство энергетики Московской области.

«Мы получаем обращения от жителей Московской области с просьбой включить отопление на время похолодания. В связи с этим органам местного самоуправления рекомендовано возобновить теплоснабжение на праздничные и выходные дни», – сказал министр энергетики Подмосковья Александр Самарин.

Напомним, согласно прогнозам синоптиков, в московском регионе началось похолодание. В ночное время температура воздуха в Подмосковье может опуститься до минут пяти градусов. Возможен мокрый снег.

Москва, Андрей Дорофеев

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