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Среда, 10 мая 2023, 11:43 мск

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Мошенник выдавал себя за женщину-экстрасенса

Фото: Pixabay

Полицейские задержали мошенника, который выдавал себя за женщину-экстрасенса. Об этом сообщила сегодня пресс-служба столичного главка МВД России.

«В территориальный отдел полиции Москвы с заявлением обратилась 28-летняя девушка, которая стала жертвой дистанционного мошенничества: неизвестный под видом женщины-экстрасенса путём обмана похитил её денежные средства. Предварительно установлено, что потерпевшая, имея определённые жизненные трудности, решила воспользоваться магическими услугами и в сети Интернет нашла ворожею, которая предложила провести различные обряды в онлайн-формате. Однако после предоплаты в размере 41 тысячи рублей злоумышленница перестала выходить на связь», – говорится в сообщении ведомства.

Правоохранители установили личность «ворожеи», за которую выдавал себя 22-летний житель Ростова. Мошенник был задержан в городе Батайске.

В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159 УК РФ (мошенничество с причинением значительного ущерба). Из Ростовской области его доставили в ОМВД России по Савеловскому району Москвы.

Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2023, РИА «Новый День»

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