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Четверг, 11 мая 2023, 11:51 мск

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В Подмосковье анонсировали сезонные отключения горячей воды

С 1 июня в Подмосковье начнутся плановые отключения горячего водоснабжения. Об этом сообщила пресс-служба министерства энергетики Московской области.

«Для подготовки к следующему отопительному сезону нам необходимо провести модернизацию оборудования на котельных, проверить состояние трубопроводов. Именно поэтому ежегодное отключение горячей воды в летний период – необходимая мера для организации качественного теплоснабжения в предстоящий осенне-зимний период» – цитирует пресс-служба министра энергетики Подмосковья Александра Самарина.

Жители региона могут узнать о сроках отключения горячей воды в их населенных пунктах с помощью интерактивной карты. «Здесь можно найти сведения о сроках отключения горячей воды в доме, о начале отопительного сезона, а также можно оставить сообщение о качестве предоставленных коммунальных услуг, которое сразу попадет в администрацию муниципалитета», – отметил министр.

Жители также могут подписаться на уведомления, которые будут приходить на электронную почту или через телеграм-бот за 30 дней, семь дней и за день до отключения горячей воды.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / Подмосковье

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