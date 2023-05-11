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Четверг, 11 мая 2023, 18:31 мск

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Актер Смольянинов* и бывший советник офиса Зеленского внесены в список экстремистов и террористов

Фото: кадр из кинофильма «9 рота»

Федеральная служба по финансовому мониторингу внесла бывшего советника офиса президента Украины Алексея Арестовича и актера Артура Смольянинова* (признан в РФ иноагентом) в перечень лиц и организаций, в отношении которых имеются сведения о их причастности к экстремистской деятельности или террору. Как сообщает «Интерфакс», Соответствующая информация появилась сегодня в списке Росфинмониторинга.

Согласно законодательству, банки замораживают средства включенных в данный список лиц и приостанавливают их обслуживание.

В январе 2023-го министерство юстиции РФ добавило Смольянинова* в реестр иноагентов.

В начале текущего года председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить против Смольянинова* уголовное дело из-за его интервью с высказываниями против РФ.

Как сообщал «Новый День», уехавший из России актер, в частности, заявил, что готов участвовать в боевых действиях на стороне Украины. Кроме того, он признался, что ему плевать на Россию и ее будущее – даже если от его родины «останется одна область, а всё остальное превратится в радиоактивный пепел».

*Организация (физлицо) признана в России иностранным агентом

Москва, Андрей Дорофеев

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / Терроризм

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