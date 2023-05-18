В Подмосковье получить бесплатно землю смогут многодетные семьи с совершеннолетними детьми

Депутаты Мособлдумы внесли изменения в закон о предоставлении бесплатных участков многодетным семьям, расширив категорию тех, кто может претендовать на такую льготу. Об этом сообщила сегодня пресс-служба областного парламента.

Теперь получить участок смогут в том числе семьи, где есть совершеннолетние дети до 23 лет, учащиеся по очной форме. Ранее учитывались только дети до 18 лет.

«В Московской области ежегодно на учёт на получение земельных участков встаёт порядка 5 тысяч многодетных семей. После вступления в силу принятых изменений, по предварительным подсчётам, количество семей, имеющих право подать документы на безвозмездное получение земельного участка, увеличится на 60-80 семей в год», – заявил председатель профильного комитета Мособлдумы Владимир Шапкин.

С начала года в Подмосковье многодетным семьям было безвозмездно выдано более 590 земельных участков.

Москва, Андрей Дорофеев

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