Госдума освободила семьи с детьми от уплаты НДФЛ при продаже земельного участка

Сегодня нижняя палата российского парламента окончательно утвердила поправки в Налоговый кодекс, которые освободят семьи с двумя и более детьми от налога на доходы физических лиц при продаже земли и хозяйственных построек на ней, если средства пойдут на улучшение жилищных условий.

Вместе с тем согласно поправке, внесенной ко второму чтению, законом субъекта РФ может быть установлен предельный размер площади земельного участка, доходы от продажи которого освобождаются от налогообложения.

Предполагается, что закон вступит в силу с момента официального опубликования. Теперь документ будет направлен для утверждения в Совет Федерации, а затем – на подпись главе государства.

Москва, Андрей Дорофеев

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