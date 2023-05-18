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Четверг, 18 мая 2023, 17:05 мск

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Госдума освободила семьи с детьми от уплаты НДФЛ при продаже земельного участка

Сегодня нижняя палата российского парламента окончательно утвердила поправки в Налоговый кодекс, которые освободят семьи с двумя и более детьми от налога на доходы физических лиц при продаже земли и хозяйственных построек на ней, если средства пойдут на улучшение жилищных условий.

Вместе с тем согласно поправке, внесенной ко второму чтению, законом субъекта РФ может быть установлен предельный размер площади земельного участка, доходы от продажи которого освобождаются от налогообложения.

Предполагается, что закон вступит в силу с момента официального опубликования. Теперь документ будет направлен для утверждения в Совет Федерации, а затем – на подпись главе государства.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / Госдума

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