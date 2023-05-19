В России вырос уровень тревожности населения

Уровень тревожности россиян с начала мая вырос сразу на 5% и достиг отметки 47%. Об этом свидетельствуют результаты еженедельного исследования Фонда общественного мнения (ФОМ).

Согласно результатам опроса, с конца апреля число россиян, которые считают, что в обществе преобладает тревожное настроение за неделю выросло с 42% до 47%. Количество тех, кто назвал бы настроение окружающих спокойным, сократилось с 51% до 48%.

Судя по результатам опроса, россияне в этот период больше всего интересовались новостями о ходе специальной военной операции, а также об участившихся атаках дронов и терактах на территории РФ.

Опрос проводился 12-14 мая в 104 населенных пунктах 53 субъектов РФ. В нем приняло участие 1,5 тысячи респондентов.

Москва, Мария Соколова

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