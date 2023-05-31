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Среда, 31 мая 2023, 17:09 мск

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Участники СВО смогут получить компенсации за неиспользованные турпутевки

Госдума приняла во втором и третьем чтениях поправки в законодательство об особенностях расторжения договора о реализации туристского продукта в условиях проведения специальной военной операции. Об этом сообщила сегодня пресс-служба нижней палаты российского парламента.

В соответствии с документом, мобилизованные, контрактники и добровольцы, участвующие с 24 февраля 2022 года в специальной военной операции, а также члены их семей смогут в одностороннем порядке потребовать расторжения договора о реализации туристического продукта и вернуть деньги за турпутевки, которыми они не смогли воспользоваться из‑за поступления на военную службу.

Действие закона распространяется на правоотношения, возникшие из договоров о реализации туристского продукта, заключенных с 1 сентября 2021 года. При этом требование о расторжении договора и возврате денежных средств можно будет направить в течение трех лет со дня заключения договора с турфирмой.

Туроператор, получив такое требование, обязан будет в течение 10 дней вернуть деньги.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / Госдума

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