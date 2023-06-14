Это приговор: в Госдуме заявили о полном провале нацпроекта «Демография»

Трехлетние итоги действия национального проекта «Демография» являются приговором – госпрограмма полностью провалена. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявила депутат Госдумы от КПРФ Нина Останина, выступая сегодня на пленарном заседании нижней палаты парламента в ходе правительственного часа с министром труда и социальной защиты РФ Антоном Котяковым.

«Вывод об эффективности нацпроекта «Демография» сделать очень легко: сравниваем цели и результат конечный за три года. Итак, главные цели – это устойчивый рост численности населения и увеличение продолжительности жизни. Антон Олегович, мне не хочется думать, что в Росстате у вас есть недруги, но буквально за несколько дней до вашего отчета, Росстат опубликовал данные об убыли нашего населения с начала года – минус 189 тысяч и самый низкий с начала 21-го века показатель рождаемости: в сутки 3,204 тысячи – такого не было с начала 21-го века. Вот если такими темпами мы будем рождаться и умирать, то минус 600 тысяч 2023 год, минус 600 тысяч имели в прошлом году, 2021 год – минус 1 млн. Поэтому показатель первый – устойчивый рост численности населения… С этим показателем нацпроект «Демография» не справляется. По сути дела, это приговор проекту, а не итоги его деятельности», – констатировала Останина.

Парламентарий обратила внимание, что вторая цель нацпроекта по повышению продолжительности жизни, скорее всего, не достигнет цели. «Задача ставилась: 2024 год – 78 лет. 21-й год мы имеем 70 лет продолжительность жизни. С точки зрения прогнозов наших демографов, 24-й год – 68 лет эта средняя продолжительность жизни, мужчины 65 лет. Порадуется единый фонд Социальный, потому что некому будет платить эти пенсии. Будет переживать (глава ЦИК) Элла Памфилова – надо менять списки избирателей. Ну, а если всерьез, то, конечно, осталось два года до завершения исполнения нацпроекта «Демография». Если что-то пошло не так, надо тогда же задуматься, как это делают врачи, – менять тогда надо, если диагноз есть, а не получаются способы лечения в данном случае», – подчеркнула она.

«Пресс-секретарь президента [Дмитрий Песков] в апреле заявлял, что действующие в России меры по поддержке демографии пока не дают должного эффекта. Не знаю, что он скажет через два года… Во всяком случае, сейчас повторяю, что трудно обвинить его в любви к нам, коммунистам. Если уж за три года проект не дал эффекта, то за последние два, мне кажется, такими темпами мы просто ухудшим нашу демографическую ситуацию», – заявила депутат.

При этом Останина обратила внимание на опыт СССР, который «показал всему миру демографический рост в урбанизированном обществе». «Говорю об опыте Советского союза, который преодолел страшные последствия Великой отечественной войны и добился к 80-му году такого роста рождаемости, который получил в научной литературе название «советский бэби-бум». В основе этого опыта было два фактора: первое – это уверенность в будущем своих детей, и второе – решение жилищных проблем и достойное материальное обеспечение семьи», – напомнила она.

«А у нас есть на сегодня эти программы поддержки молодых семей, многодетных семей? Если уж мы говорим с вами о жилье, то у нас до чего дошло: самое востребованное – это маленькая студия 8-12 квадратных метров. А у нас есть программа строительства жилья для многодетных семей? Нет такого. Антон Олегович, в лице вашего министерства нам хотелось бы видеть защитника таких семей. Понятно, что далеко не все находится в ваших полномочиях. А что нам делать? Поэтому сегодня, когда заговорили мы о том, что нужны отраслевые ставки, и получается, что за учителей отвечает Минпрос, за врачей отвечает Минздрав, за деятелей культуры Минкульт, а пиджака-то – не получается. Вот нет у нас единой государственной семейной политики. И с кого нам спрашивать? В семье-то так не бывает, чтобы дед отвечал только за ботинки, бабушка – за шнурки, а отец – за ложку. Все родители отвечают за благополучие ребенка. А у нас государство, получается, не отвечает», – констатировала парламентарий.

«Мы ведь сократили даже и декретные выплаты для женщин. Даже после Гражданской войны, после Великой отечественной 100% оплачивали декретный отпуск, а сейчас только 60%... Единственный способ выправить демографическую ситуацию, поддержать многодетную семью», – заключила Останина.

Москва, Мария Соколова

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