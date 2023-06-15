«Глобальная перестройка»: эксперт оценил перспективы России в условиях переформатирования мира

Мир входит в новый этап переформатирования с поиском новых центров силы, в котором Россия не выживет без создания вокруг себя крепкого альянса. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил президент Ассоциации экспорта технологического суверенитета, профессор кафедры прикладного анализа международных проблем МГИМО МИД РФ Андрей Безруков на Петербургском экономическом форуме в рамках дискуссии «Горизонт-2040: Россия на карте мира».

Как отметил эксперт, подобный процесс наблюдался примерно 100 лет назад. «Представьте себе 1914 год: мир империй, там еще ездят на лошадях, там особы с коронами еще встречаются обнимаются и не думают, что они друг друга будут убивать очень скоро. 16 лет до 40-го не так уж много. 16 лет с 14-го было до 1930 года. А в 30-м году вы могли бы узнать тот мир, который был в Российской, Австро-Венгерской, Османской империй уже больше не было. Авиация развивалась – трансатлантические перелеты уже были. Вот мы сейчас входим в такую же ломку, межформационный переход, в каком мы были 100 лет назад», – пояснил Безруков.

Профессор обратил внимание, что появление новых технологий серьезным образом меняет глобальную политику. «Как только начинает меняться технология, начинает меняться экономическая база… Запад понимает, что если упустить военно-политическое и финансовое доминирование, то все – Китай, Индия, Россия, другие страны просто разрушат эту систему, не будет никакой прибавочной стоимости, никакой ренты с мира больше уже не взять. И как тогда (в 20-м веке), они прибегают к тому же самому оружию – развязыванию войны, которую мы сейчас видим. А в это время, когда меняются технологии, они вызывают слом социальных систем», – подчеркнул он.

«Мы сейчас видим угасание одной системы, и потихонечку начинается строительство совершенно другой. И это сопровождается тотальной дестабилизацией – социальной и политической. Ломаются союзы, правительства изнутри, к власти, как всегда в конце цикла, приходят идиоты, которых потом новая власть сметет, которая появится из-за угла, как это всегда было. И вот мы видим эти кризисные явления – свидетельства того, что одна игра закончилась, другая начинается. Начинается гонка за новый мир – кто и как там будет управлять, какие будут созданы системы… И что мы видим уже сейчас – мир начинает распадаться на конкурирующие блоки», – отметил эксперт.

По его словам, новые центры силы нельзя просто назначить на бумаге, «это произойдет, как всегда, в жесткой конкуренции». «Два игрока, которые пытаются вырваться вперед, – это англосаксонский и китайский мир. Они формируют макрорегионы, острова, валютные зоны. Я бы их определил как техноэкономические блоки, потому что технологии там будут иметь огромное значение. Это кусок рынка, который можно силой защищать для себя, не пускать туда никого. Там свой финансовый центр, своя резервная валюта, свои природные ресурсы, человеческий капитал, экономическая модель. Но что нового – границы этих блоков технологические. Они пройдут по стандартам и платформам, которые будут в этом блоке доминировать», – полагает он.

«Если мы – Россия хотим в этом мире как-то выжить, там надо как можно быстрее наращивать свою критическую массу. У нас очень мало критической массы, чтобы на равных конкурировать с этими блоками. Нам обязательно нужно создать большое технологическое и экономическое пространство. Естественно, мы это сделать можем только с партнерами, в одиночку – не получится», – считает профессор.

По его мнению, перспективы у России есть в рамках БРИКС, где суверенные игроки «начинают думать – а как же можно жить в том мире, где нет гегемона». «Это очень интересный эксперимент. Судьба его еще непонятна. Мы только-только начинаем о нем думать. А у России этот императив создания критической массы связан еще с тем, что мы часть самого большого, лучшего и перспективного континента. Нас скоро там будет 5 млрд – это огромный рынок. И для нас важно, чтобы он был рынком, потому сейчас большая Евразия рынком не является. Для этого нужно соединить все страны инфраструктурой в единый рынок, чтобы он заработал, чтобы наши ресурсы стали реально перетекать в те страны на юге, которые эти ресурсы хотят у нас купить, чтобы этот огромный континент оброс сетями связи, трубопроводами, дорогами и так далее… Если не получим этой общей инфраструктуры и правил игры, мы, скорее всего, сорвемся в конфликтность, потому что наши конкуренты, прежде всего, США, которые смотрят на большую Евразию не просто как на лакомый кусочек с точки зрения рынка, но и на глобального конкурента, которого нужно разъединить, унизить, разорвать в клочки, потому что это самый сложный конкурент, который когда-нибудь у них вообще может быть. Они будут делать все по принципу – разделяй и властвуй... А наша задача собирать камни, собирать этот континент, чтобы он жил нормальной жизнью», – подчеркнул он.

Как считает Безруков, для России это вопрос не процветания, а выживания. «Следующий период турбулентный, перестройки, пересборки всего этого будет периодом выживания. Мы в него уже входим. В этот период выживания мы для мира являемся, с одной стороны, огромным ресурсным потенциалом. Потому, что мы можем этот мир накормить, обогреть, мы так и будем самым крупным производителем энергии. Мы – экспортер безопасности, связующее звено Евразии. Мы еще и медиатор между Китаем и Индией, сунитами и шиитами, турками и иранцами и так далее, Израилем и саудовцами. И у нас есть шанс, если мы правильно его используем, сделать из нашей страны самую безопасную страну в мире, самую обеспеченную ключевыми ресурсами. Мы можем быть ядром не просто политической и военной стабильности, но и ядром здравого смысла перед лицом полного слома старой системы, когда мы еще не видели, до каких пределов она дойдет в своем безумстве», – отметил он.

«Чтобы это сделать, нам нужно работать уже сейчас, а мы это время упускаем, к сожалению. Мы должны уже сейчас собирать вокруг себя больших игроков, предлагать им эти новые правила игры, вместе с ними эти правила вырабатывать, идти вперед. И у нас сейчас великолепный шанс: 2024 год – это год нашего президентства в БРИКС. БРИКС была всегда политической организацией. Она всегда была новой моделью работы суверенных государств друг с другом. Но нам сейчас, понимая в какой мир мы идем, нужно превратить БРИКС не просто в альянс равных, но в экономическую, финансовую и технологическую силу… Если мы этого не сделаем, нас в этом мире могут просто стереть», – заключил Безруков.

Санкт-Петербург, Мария Соколова

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