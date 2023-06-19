Казус Качура: Обвиняемый в России в мошенничестве и вымогательстве «решальщик» изображает на Западе «жертву режима»

Постепенно набирающий цитируемость Кирилл Качур, называемый в либеральных медиа «известным адвокатом», а в собственном телеграм-канале – «настоящим патриотом», в очередной раз прошелся по российским верхам. В преддверии Петербургского международного экономического форума, который в сегодняшних условиях имеет огромное значение в том числе и для президента страны, Качур публично заявил: «В сегодняшней России эффективная экономическая модель существует только для списка «Forbes» и высшего бюрократического аппарата… Поэтому нынешний ПМЭФ в рамках интересов страны и подавляющей части населения России абсолютно неэффективная и даже вредоносная инициатива, дополнительно показывающая существование в нашей стране двух «миров»: в одном живут хозяева ПМЭФ и их близкое окружение (менее 0,1% населения России), а в другом живут все остальные. Одни будут сегодня-завтра-послезавтра развлекаться на десятки миллионов рублей…, а другие будут отражать контрнаступление ВСУ в дырявых жилетах и с ограниченными боеприпасами, думая, смогут ли члены их семей в итоге оплатить очередной ежемесячный обдирающий кредитный платеж…»

Пишет это Кирилл Качур, греясь под солнцем на пляжах Дубая. Оттуда он не устает критиковать российские власти по любому поводу и без, яростно защищая «цивилизованные ценности» от ужасного «мордора» размером 1/6 части суши.

Кирилл Качур // YouTube

Помимо критики ПМЭФ, к примеру, обвинил главу СК РФ Александра Бастрыкина в профнепригодности и самопиаре в ответ на предъявление СКР заочных обвинений прокурору и судьям Международного уголовного суда, причастных к решению о выдаче ордера на арест российского президента: «Вам, как доктору юридических наук и главе ведомства, должно быть известно, что для того, чтобы лицо фактически объявить в международный розыск по линии Интерпола, ему сначала необходимо избрать меру пресечения в виде заочного заключения под стражу».

Бывший подмосковный следователь Качур в знании уголовного законодательства и процессуальных норм сильно преуспел, но не потому, что «известный адвокат», а потому, что сам находится в списках Интерпола – его разыскивают по обвинению в организации преступного сообщества. Именно центральный аппарат СКР пресек деятельность ОПС, организованного «решальщиками» отцом и сыном Виталием и Кириллом Качурами, когда в начале 2021 года возбудил дело о вымогательстве у Давида Якобашвили, основателя компании «Вимм-Билль-Данн». С тех пор дело пополнилось множеством фактов о вымогательствах, фальсификациях, мошенничестве и т.д., совершенными группой следователей-«решальщиков», к которой имел отношение Качур-младший.

Вымогатели на доверии

По версии следствия, когда Якобашвили лечился за границей, его племянник Давид Мирзоев решил получить в свою собственность дорогостоящую недвижимость Якобашвили в центре Москвы и обратился за помощью к своим друзьям-«решальщикам» Кириллу Качуру и Олегу Покровскому. Те инициировали возбуждение уголовного дела против основателя «Вимм-Билль-Данна». А потом сами же предложили «решить вопрос» с правоохранительными органами за 3 млн долларов. Заподозривший обман Якобашвили обратился в ФСБ, и в феврале 2022 года при передаче муляжа денег Покровского взяли с поличным. Против него завели дело по статье «покушение на мошенничество в особо крупном размере», и в середине прошлого года суд приговорил афериста к 5,5 года заключения в колонии общего режима.

Наказание могло быть куда серьезней, но суд учел, что Покровский дал показания на своих подельников, включая Кирилла Качура, его бывшего сослуживца по одинцовскому следственному отделу и гендиректора его компании ООО «Комплексная правовая защита» Василия Пашкевича, а также следователя управления СКР по СЗАО Москвы Алексея Неснова. Выяснилось, что в служебном кабинете Неснова Качур, притворяясь сотрудником ФСБ, «кошмарил» и других бизнесменов, вымогая у них деньги под угрозой возбуждения уголовных дел. В частности, Покровский рассказал о том, что именно Качур разработал схему по давлению на совладельцев крупной IT-компании «Мерлион» с целью завладения их активами.

Тупик Качура

Дело «Мерлион» оказалось громким. Многочисленные фигуранты расследования о коррупции в СКР и ФСБ сейчас либо находятся под арестом, либо, как Качур, Неснов и Пашкевич, сбежали за границу и объявлены в международный розыск. В СКР в ноябре 2022 года заявили, что им известно местонахождение Кирилла Качура и его арест и экстрадиция – дело ближайших месяцев. На родине его ждет не только наказание по делу об организации ОПС, срок по которому достигает 20 лет лишения свободы, но и уголовная ответственность за госизмену и фейки о СВО.

Фактически все усилия Качура направлены на то, чтобы избежать справедливого наказания. Но выбрал он тактику провальную: пытаясь максимально привлечь к себе внимание, он развил активную публичную деятельность в нужном авторам «оранжевых революций» ключе. Тематика его высказываний стара как сама западная либеральная политическая тусовка – заговор элит и высокопоставленных силовиков, якобы плетущих интриги против главы государства. По сути, псевдообщественная деятельность Качура полностью соответствует понятию «либерального популизма» и направлена на раскол страны.

Таким образом, он создает себе реноме «жертвы режима», гонимой из страны по политическим мотивам. Тем самым пытается как можно дальше дистанцироваться от ассоциаций с совершенными в России преступлениями. Уже бросаются в глаза масштабы его поддержки в либеральных медиа, что может говорить о крупных финансовых вливаниях Качура в собственный пиар. Но совершенно очевидно, что с таким криминальным бэкграундом, который невозможно скрыть за антироссийской риторикой, на Качура никто на Западе не будет делать ставку всерьез. В России говорят – «поматросят и бросят», так что Качуру будет вдвойне обиднее коротать свою «двадцатку» где-нибудь в Мордовии.

Москва, Екатерина Попова

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