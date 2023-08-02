Выстрел в спину: в Подмосковье произошла стрельба во дворе многоэтажки

В подмосковной Балашихе возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство. Как сообщила пресс-служба регионального главка Следственного комитета, 23-летний мужчина во дворе многоэтажного дома получил огнестрельное ранение в спину.

По данным ведомства, ЧП произошло накануне, 1 августа. В приемное отделение ГБУЗ МО «Балашихинская областная больница» поступил 23-летний мужчина с огнестрельным ранением спины, которое он получил в ходе конфликта во дворе многоэтажного жилого дома на улице Яганова в Балашихе.

В настоящее время на месте происшествия работает следователь. Устанавливаются все обстоятельства и лица, участвующие в конфликте. Изъяты гильзы, назначена баллистическая и другие экспертизы. Проводятся допросы.

Москва, Светлана Антонова

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