Явка на выборах губернатора Подмосковья достигла почти 45%

На выборах в Московской области явка избирателей к 10:00 составила 44,19% – проголосовали 2 481 782 местных жителей. Об этом сообщила региональная избирательная комиссия.
В Мособлизбиркоме также уточнили, что в дистанционном электронном голосовании приняли участие 369 039 человек (82,88%).
Жители Московской области выбирают главу региона. Кроме того, проходят выборы депутата Мособлдумы по Пушкинскому одномандатному избирательному округу №17, а в 10 городских округах выбирают депутатов в советы депутатов.
Москва, Светлана Антонова
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