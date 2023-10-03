Подоляка анонсировал продолжение истории с Пригожиным

Военкор и блогер Юрий Подоляка на встрече с российскими медийщиками ответил на вопрос о том, жив ли глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин.

«По моей информации нет, но я вскрытие не проводил, экспертизу не проводил», – заметил он. – Скоро вы узнаете продолжение этой истории».

Также он заметил, что его «не особо удивило» сообщение о крушении самолета. «Если ты покусился на верховную власть, будь готов сложить голову на плахе», – добавил Подоляка.

40 дней со смерти Пригожина

Напомним, 1 октября исполнилось 40 дней с катастрофы самолета, на котором летели Евгений Пригожин и его зам Дмитрий Уткин. Гибель верхушки ЧВК подтвердили разные ведомства.

Москва, Елена Сычева

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