Одесса сбросит иго бандеровцев и вновь станет свободным городом. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова по поводу 10-й годовщины трагедии в одесском Доме профсоюзов. По ее оценке, это варварское преступление не имеет срока давности, возмездие рано или поздно настигнет его исполнителей.

«2 мая 2014 года сторонники «майдана» с особой жестокостью расправились с теми, кто не поддержал кровавый антиконституционный вооруженный госпереворот в Киеве, не согласился с приходом к власти национал-радикалов и их антинародным курсом… Уверены, что недалек тот день, когда Одесса, сбросив иго современных бандеровцев, вновь станет подлинно свободным городом, где в мире и согласии будут жить люди разных национальностей», – подчеркнула Захарова.

Представитель МИД РФ высказала уверенность, что справедливое возмездие рано или поздно настигнет исполнителей и вдохновителей этого варварского преступления, в результате которого, только по официальным данным, не менее 48 человек сгорели заживо, отравились угарным газом или погибли в результате падения с верхних этажей. Многие из них имели огнестрельные ранения. Среди убитых были дети. Десятки людей получили травмы и увечья.

«Использованные нацистами методы продемонстрировали человеконенавистническую сущность установившегося на Украине режима. Следствие по делу 2 мая 2014 года, начатое Киевом под давлением международных организаций, превратилось в фарс. Из-за недоработок обвинительный акт неоднократно возвращался в прокуратуру. Судьи четырежды брали самоотвод, что тормозило рассмотрение дела. Предпринимались попытки вывернуть его наизнанку: назначить виновными не национал-радикалов, а активистов «антимайдана», которые пострадали от их рук. Все это сопровождалось грубым вмешательством националистических группировок в судебный процесс: беспорядками, срывами заседаний, нападениями на адвокатов, судей, обвиняемых и их родственников», – отметила Захарова.

«Надежды на справедливое расследование событий в Одессе, появившиеся было в связи с приходом к власти в 2019 году Зеленского, который обещал, что при нём на Украине будут беспрекословно соблюдаться нормы законов и принцип неотвратимости наказания, – быстро улетучились. Зеленский не выполнил своих обещаний», – констатировала официальный представитель МИД России.

Москва, Мария Соколова

© 2024, РИА «Новый День»

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