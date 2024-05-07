Политические последствия будут значительными: речь Путина на инаугурации была необычной

Президент РФ Владимир Путин произнес нетипичную речь на инаугурации, показав, что решительно действует с первых секунд своего нового срока, считает политолог, руководитель консалтингового агентства NPR Group Дмитрий Фетисов. По его оценке, политические последствия будут значительными.

«Нетипичная речь Президента: много отсылок к народной поддержке. По сути продолжение речи в ночь после победы на президентских выборах, когда Путин уже не сдержал эмоций. Для Президента это, действительно, важно. Много отсылок к вопросу преемственности власти. О таком обычно говорят не на инаугурации, а когда уходят. Очередное послание «коллективному Западу» о готовности вести диалог», – отметил Фетисов в своем телеграм-канале.

Политолог обратил внимание, что обо всем этом Путин уже говорил, но «выбор площадки для такой речи очень показателен». «Президент предпочитает не тратить время и действовать решительно с первых же секунд своего нового срока. Правда, большинство присутствующих в зале даже не понимают, чем это грозит непосредственно им», – подчеркнул он.

При этом эксперт отметил, что как никогда в церемонии инаугурации было «потрясающе много символизма и византинизма». «Даже молебен после церемонии преисполнен политических смыслов. Поэтому, когда коллеги будут обсуждать, кто из глав регионов получает хоть какой-то профит от этого федерального события, то нельзя не отметить двоих: [губернаторов Орловской области] Андрея Клычкова и [Волгоградской области] Андрея Бочарова», – уточнил он.

«Из более чем двух с половиной(тысяч) гостей Путин счел должным пожать руку только двоим: уроженцу Орловщины [хирургу Леониду] Рошалю и волгоградке [композитору Александре] Пахмутовой, показав, что именно их считает настоящей элитой. Касательно губернаторов этих регионов и их легендарных уроженцев, это, конечно, может и «натягивание совы на глобус», но в нашей политической Византии (особенно когда Президент обеспокоен вопросом кадров и преемственности) это имеет смысл и значение», – заключил Фетисов.

Москва, Мария Соколова

© 2024, РИА «Новый День»

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