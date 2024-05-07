российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 7 мая 2024, 15:47 мск

Новости Москва

Новости, Кратко, Популярное, Интервью

Путин определил главные идеологемы предстоящей 6-летки

Фото с сайта kremlin.ru

Главными идеологемами России в предстоящие шесть лет станут государственная независимости, народосбережение, диалог с Западом на равных, а также карьерный рост для патриотов и создание новой элиты. Такое мнение высказал политолог, глава федеральной экспертной сети «Клуб регионов» Сергей Старовойтов, комментируя речь главы государства Владимира Путина на инаугурации.

«Идеологемы нового срока: государственная независимость, народосбережение, диалог с внешнеполитическими партнерами «на равных», воспитание новых элит, карьерные лифты для тех, кто делом доказал свой патриотизм», – отметил Старовойтов в своем телеграм-канале.

Политолог добавил, что к основным направлениям можно отнести также православие как идеологическую основу власти в России. «Нигде так одиночество монарха не чувствуется как здесь – при венчании русского царя на царство. Когда он на несколько минут оказывается один перед Богом и один на один с собой. Краткий миг, в который происходит сакральное таинство, о содержании которого позже говорит Патриарх с своем обращении-проповеди, благословляя президента», – пояснил он, комментируя молебен в Благовещенском соборе Кремля по поводу инаугурации.

«К пяти идеологемам нового срока можно уверенно добавить еще одну – Православную веру как идеологическую основу государственной власти России», – заключил Старовойтов.

Москва, Мария Соколова

© 2024, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Метки / Путин Владимир

Политические последствия будут значительными: речь Путина на инаугурации была необычной / «Выбор за ними»: Путин подтвердил, что разговор с Западом возможен только на равных / «Судьбу России мы будем определять сами»: Путин заявил о народной поддержке выбранного курса / Владимир Путин вступил в должность президента России / СМИ узнали о расколе в ЕС из-за отношения к инаугурации Путина / Госдеп: CША признают Путина президентом России / Путин примет участие в юбилейном заседании Высшего Евразийского экономического совета / В Кремле рассказали о программе Путина в День Победы

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Дальний Восток, Крым, Москва, Севастополь, Северо-Запад, Челябинск, Поволжье, Сибирь, Урал, Центр России, Юг России, Политика, Россия, Путин Владимир,