«Вальпургиева ночь» на Украине: Захарова обвинила Зеленского в сатанизме

Великий православный праздник Пасхи на Украине стал продолжением «вальпургиевой ночи» на фоне сатанисткой речи президента Владимира Зеленского. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сегодня на брифинге, обратив внимание, что праздничные дни в киевской вотчине омрачились гонением на каноническую православную церковь и ее прихожан.

«Это не просто точечные отдельные бесноватые, которые в отрыве от общей политики, действуют, может быть, поперек. Ничего подобного, тон-то задал Зеленский. 5 мая он, обращаясь к украинцам по случаю Светлой Пасхи, выступил с поистине сатанисткой речью. Он договорился до того, что у Бога, с точки зрения Зеленского, на плече шеврон с украинским флагом. У какого такого Бога? Тогда нужно продолжить эту речь и уточнить, а в каких Богов в принципе Зеленский верит?» – подчеркнула Захарова.

Официальный представитель МИД РФ считает, что это вопрос «не праздный и ни в коем случае не саркастический на фоне того, что Зеленский причислял себя к различным то ли конфессиям, то ли религиозно-социальным группам». «Где его только ни видели – в храмах и православных, и в причастности, так или иначе, к еврейскому народу он говорил неоднократно. Это подразумевает, что он является атеистом, который просто относится толерантно к религиозным группам? Ну, тогда не ему говорить о Боге. Если он о нем говорит и, так или иначе, участвует периодически в каких-то мероприятиях, связанных с различными конфессиями, то, наверное, не плохо было бы все-таки определиться с ними. Потому что иначе это просто какой-то костюмированный обман… Подобные заявления – это, безусловно, показатель его абсолютной ложной сущности. Это помимо всего прочего, если мы возьмем догматы христианства, православия, – это безусловно ужасающее богохульство», – констатировала она.

«Апеллируя к Богу, говоря, что он в каких-то там военных шевронах, одновременно власти под руководством Зеленского на Банковой совершают гонения на каноническую Украинскую православную церковь. Они в эти же самые месяцы и дни арестовывают неугодных священников, издеваются над прихожанами УПЦ и в этом, к сожалению, преуспели», – сказала представитель МИД РФ.

«В то время, как запись ряженного в вышиванку Зеленского, который упражнялся в святотатстве, транслировали все киевские пропагандистские ресурсы, украинские пользователи соцсетей делились совсем другим видеорядом. На этих кадрах раскольники из так называемой православной церкви Украины превратили Светлый праздник Пасхи в продолжение настоящей Вальпургиевой ночи. Во время пасхальных служб они скандировали бандеровские лозунги, их сторонники повсеместно чинили расправы над прихожанами канонической Украинской православной церкви (УПЦ)», – отметила она.

«Однако ни насилие, ни угрозы не повлияли на настоящую паству. Подавляющее большинство украинцев остается преданными своей вере, своей церкви. Их ответом киевской клике стали многокилометровые очереди именно в храмы УПЦ. К вот этим самым – да они не раскольники – уничтожителям христианской веры на Украине из ПЦУ никто не шел. Кстати, то же самое происходило и в странах Западной Европы, Северной Америки. Смотрите, украинские верующие отказываются слушать человеконенавистнические проповеди в раскольнических приходах», – заключила Захарова.

Москва, Мария Соколова

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube