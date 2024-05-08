Готовится битва за Харьков: украинские власти заметили концентрацию российских войск в Курской области

Глава пока украинской Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов сообщил о создании российской армией группировки войск в приграничной Курской области, что может свидетельствовать о подготовке будущего наступления.

«Это для вероятного удара с севера или других территорий. Принимаем все меры, чтобы быть готовыми и противодействовать тем вызовам, которые могут быть», – цитируют его выступление украинские СМИ.

По его словам, Вооруженные силы РФ уже возобновили активные штурмовые действия после того, как заменили свои подразделения.

Синегубов уточнил, что планы эвакуации Харькова давно разработаны, каждый месяц их актуализируют.

Ранее украинские власти же неоднократно заявляли, что не видят признаков подготовки РФ к наступлению на Харьков, хотя такая угроза вполне очевидна.

Харьков, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

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