российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Среда, 8 мая 2024, 17:31 мск

Новости Москва

Новости, Кратко, Популярное, Интервью

Готовится битва за Харьков: украинские власти заметили концентрацию российских войск в Курской области

Глава пока украинской Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов сообщил о создании российской армией группировки войск в приграничной Курской области, что может свидетельствовать о подготовке будущего наступления.

«Это для вероятного удара с севера или других территорий. Принимаем все меры, чтобы быть готовыми и противодействовать тем вызовам, которые могут быть», – цитируют его выступление украинские СМИ.

По его словам, Вооруженные силы РФ уже возобновили активные штурмовые действия после того, как заменили свои подразделения.

Синегубов уточнил, что планы эвакуации Харькова давно разработаны, каждый месяц их актуализируют.

Ранее украинские власти же неоднократно заявляли, что не видят признаков подготовки РФ к наступлению на Харьков, хотя такая угроза вполне очевидна.

Харьков, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Метки / Украина

Это соучастие в терроризме: Захарова прокомментировала мечты Запада взорвать Крымский мост / «Две недели и всё закончится…» В МИД РФ назвали реальную «формулу мира» в украинском конфликте / «Вальпургиева ночь» на Украине: Захарова обвинила Зеленского в сатанизме / NYT: ВСУ не успевают считать и опознавать погибших солдат / Зеленский* выпрашивает оружие и снаряды, пугая весь мир российской угрозой / Дания выделила Киеву 33,5 миллиона евро на борьбу с сексуальным насилием / На Украине принято решение создать силы беспилотных систем в составе ВСУ / Киев готовится официально просить Запад ввести свои войска на Украину: петиция «общественности» уже опубликована

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Крым, Москва, Севастополь, Донбасс, Центр России, Юг России, Конфликт на Украине, Россия, Украина,