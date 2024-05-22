Совет Федерации согласился легализовать продажу алкоголя на летних верандах кафе и ресторанов

Верхняя палата российского парламента утвердила закон о розничной продаже алкоголя на открытых летних верандах, которые примыкают к кафе и ресторанам.
Документ разрешает розничную продажу алкогольной продукции в «сезонном зале (зоне) обслуживания посетителей» – временном сооружении и (или) временной конструкции, предназначенных для оказания услуг общепита в течение определенного периода времени (сезона) и расположенные на территории, прилегающей к объекту общепита, или примыкающие к нему.
В таких зонах должны соблюдаться требования, предъявляемые к розничной продаже алкоголя при оказании услуг общепита. Кроме того, должен быть в наличии документ, подтверждающий соответствие таких временных конструкций требованиям регионального законодательства.
Предполагается, что после подписи главы государства нормы вступят в силу с 1 июня 2024 года.
Москва, Елена Володина
Подписаться на ТГ-канал «Новый День – Передовица»
© 2024, РИА «Новый День»