Совет Федерации согласился легализовать продажу алкоголя на летних верандах кафе и ресторанов

Верхняя палата российского парламента утвердила закон о розничной продаже алкоголя на открытых летних верандах, которые примыкают к кафе и ресторанам.

Документ разрешает розничную продажу алкогольной продукции в «сезонном зале (зоне) обслуживания посетителей» – временном сооружении и (или) временной конструкции, предназначенных для оказания услуг общепита в течение определенного периода времени (сезона) и расположенные на территории, прилегающей к объекту общепита, или примыкающие к нему.

В таких зонах должны соблюдаться требования, предъявляемые к розничной продаже алкоголя при оказании услуг общепита. Кроме того, должен быть в наличии документ, подтверждающий соответствие таких временных конструкций требованиям регионального законодательства.

Предполагается, что после подписи главы государства нормы вступят в силу с 1 июня 2024 года.

Москва, Елена Володина

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