После сильной жары Москве прогнозируют мощный ураган

В предстоящую пятницу, 5 июля, в московском регионе возможен мощный ураган с грозой и градом. Об этом сообщила главный специалист ИА «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

«В этот день погода будет опасной: перед приближением (холодного атмосферного) фронта, как правило, формируется линия шквалов, когда ветер может усиливаться до 20-25 м/с. Мощные кучево-дождевые облака прольются ливнями, напугают грозой, возможен и град», – уточнила синоптик в своем телеграм-канале.

По ее словам, на этот день лучше не планировать посещение пляжей и зон отдыха, хотя ещё будет жарко – в Москве ожидается до 33 градусов.

Москва, Елена Володина

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