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Вторник, 2 июля 2024, 14:35 мск

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В Московском зоопарке из-за жары животных кормят мороженым (ВИДЕО)

Фото: официальный сайт Московского зоопарка

В Московском зоопарке на фоне аномальной жары для животных решили готовить еду в виде мороженого. Об этом сообщила генеральный директор организации Светлана Акулова.

«Даже теплолюбивым питомцам иногда хочется прохлады. Для капибар приготовили полезное мороженое-лёд с овощами, салатами и фруктами. Это и обогащение среды и помогает охладиться в жару», – пояснила глава Московского зоопарка в своем телеграм-канале.

Telegram: ВИДЕО

Ранее сообщалось, что за минувшие сутки в России было установлено 28 температурных рекордов. Один из них, в Подмосковье – в Коломне воздух прогрелся до плюс 32,2, предыдущий пик в 30,8 градуса был зафиксирован в 1999 году.

В центре Москвы температура воздуха поднималась выше 32 градусов. По прогнозам синоптиков, жара в столице достигнет своего пика завтра.

Москва, Мария Соколова

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