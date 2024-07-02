В Московском зоопарке из-за жары животных кормят мороженым (ВИДЕО)

В Московском зоопарке на фоне аномальной жары для животных решили готовить еду в виде мороженого. Об этом сообщила генеральный директор организации Светлана Акулова.

«Даже теплолюбивым питомцам иногда хочется прохлады. Для капибар приготовили полезное мороженое-лёд с овощами, салатами и фруктами. Это и обогащение среды и помогает охладиться в жару», – пояснила глава Московского зоопарка в своем телеграм-канале.

Telegram: ВИДЕО

Ранее сообщалось, что за минувшие сутки в России было установлено 28 температурных рекордов. Один из них, в Подмосковье – в Коломне воздух прогрелся до плюс 32,2, предыдущий пик в 30,8 градуса был зафиксирован в 1999 году.

В центре Москвы температура воздуха поднималась выше 32 градусов. По прогнозам синоптиков, жара в столице достигнет своего пика завтра.

Москва, Мария Соколова

Подписаться на ТГ-канал «Новый День – Передовица»

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube