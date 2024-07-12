Сбой в YouTube: Кремль прокомментировал проблемы с популярным видеохостингом

Российские власти не намерены закрывать доступ к видеохостингу YouTube. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, планов по ограничению работы этого популярного сервиса нет.

«Мы знаем из официальных заявлений наших соответствующих компаний, что речь идет о проблеме с оборудованием, которое уже более двух лет никаких не обновляется. Других объяснений здесь быть не может», – пояснил представитель Кремля (цитата по «Интерфаксу»).

Отвечая на уточняющий вопрос, не планирует ли Россия обращаться к YouTube с просьбой урегулировать ситуацию с оборудованием, Песков сказал: «Я не исключаю, что наши соответствующие компании и ведомства обращались к YouTube. Там же диалог ведется, но это же YouTube занял такую позицию в отношении нашего рынка, это же не мы были инициаторами. Компания сама избрала этот путь, мы можем сожалеть только в этой связи, но, конечно же, уход имеет свои технологические последствия».

Говоря, о каких последствиях идет речь, Песков пояснил: «Ну вот в плане той ситуации, которая возникла с оборудованием».

Как сообщал «Новый День», сегодня компания «Ростелеком» сообщила о технических проблемах видеохостинга YouTube с оборудованием, что «может повлиять на скорость загрузки и качество воспроизведения роликов в YouTube у абонентов всех российских операторов».

Москва, Елена Володина

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