Синоптик рассказала, когда жара в Москве пойдет на спад

Жаркая погода в московском регионе может продержаться до конца следующей недели. Об этом сообщила главный специалист ИА «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

«Надежда на ослабление жары в столичном регионе в середине следующей недели растаяли, как летний утренний туман. На графике видно, что жаркая погода в пределах 28..30 градусов удержится до конца следующей рабочей недели. Средняя суточная температура превысит норму на 4-5 градусов», – уточнила синоптик.

По ее словам, лишь к следующим выходным прохладнее станут ночи, и днем ожидаются более комфортные 25..28 градусов.

Москва, Елена Володина

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