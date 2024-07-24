Собянин переименовал площадь Европы около Киевского вокзала

Площадь Европы вблизи Киевского вокзала получит новое название – площадь Евразии. Соответствующее постановление подписал мэр Москвы Сергей Собянин. Документ опубликован на официальном портале столичного правительства.
«Переименовать площадь Европы, расположенную вдоль Бережковской набережной вблизи Киевского вокзала в районе Дорогомилово Западного административного округа города Москвы, в площадь Евразии», – говорится в постановлении.
Москва, Елена Володина
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