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Среда, 24 июля 2024, 18:40 мск

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Собянин переименовал площадь Европы около Киевского вокзала

Площадь Европы вблизи Киевского вокзала получит новое название – площадь Евразии. Соответствующее постановление подписал мэр Москвы Сергей Собянин. Документ опубликован на официальном портале столичного правительства.

«Переименовать площадь Европы, расположенную вдоль Бережковской набережной вблизи Киевского вокзала в районе Дорогомилово Западного административного округа города Москвы, в площадь Евразии», – говорится в постановлении.

Москва, Елена Володина

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Метки / Правительство Москвы

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