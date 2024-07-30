Госдума запретила треш-стримы

Сегодня нижняя палата российского парламента одобрила во втором и третьем чтениях пакет законов о запрете треш-стримов. Такие онлайн-трансляции в Интернете будут отнесены к информации, запрещенной к распространению.

Согласно документу, факт ведения таких трансляций станет отягчающим обстоятельством, а также квалифицирующим признаком по 10 статьям Уголовного кодекса.

Административный штраф за распространение таких жестоких видео, составит для граждан от 50 тысяч до 100 тысяч рублей, для должностных лиц – от 100 тысяч до 200 тысяч, для юридических – от 800 тысяч до 1 млн.

Дополнительно предусмотрена конфискация оборудования, использованного для изготовления таких материалов.

Москва, Елена Володина

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