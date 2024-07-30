Официальная цифровая слежка: Госдума дала добро на эксперимент с обработкой видео, фото и аудиозаписи москвичей

Сегодня нижняя палата российского парламента приняла сразу во втором и третьем чтениях законопроект по совершенствованию механизма обработки персональных данных. Документ предусматривает, что в ходе эксперимента в Москве изображения лиц жителей столицы с фотовидеоустройств и запись их голоса могут быть переданы в обезличенном виде для последующей обработки без согласия владельца персональных данных.

Законопроект устанавливает порядок формирования региональных составов данных, сгруппированных по определенному признаку при условии, что последующая их обработка не позволит определить принадлежность таких данных определенным лицам. В частности, такие составы данных будут формироваться по решению правительства Москвы для «повышения эффективности государственного и муниципального управления, а также в иных целях», предусмотренным законом.

Принятые поправки не допускают формирование составов данных из сведений, которые касаются состояния здоровья и биометрии. Региональные операторы Москвы смогут передавать в региональную информсистему обезличенные составы с изображением лиц, полученные с помощью фотовидеоустройств, и записью голосов со звукозаписывающих устройств для их последующей обработки. Согласие субъекта персональных данных в этом случае не потребуется.

В то же время, как отмечается в принятой поправке, региональные операторы не позднее чем за тридцать дней до планируемой передачи в региональную информационную систему изображения лица человека, полученного с помощью фотовидеоустройств, и записи голоса человека, полученной с помощью звукозаписывающих устройств, обязаны уведомить в порядке, установленном уполномоченным органом, соответствующего субъекта персональных данных о планируемой передаче в региональную информационную систему указанных персональных данных и их последующей обработке в региональной информационной системе.

«В случае получения до истечения указанного в настоящей части срока возражения от субъекта персональных данных против передачи в региональную информационную систему его персональных данных, предусмотренных настоящей частью, и их последующей обработки в региональной информационной системе, такая передача не осуществляется», – уточняется в документе.

Порядок взаимодействия уполномоченного органа, которому может понадобиться формирование состава данных, с региональными операторами информсистемы установит правительство Москвы по согласованию с ФСБ. Также они установят порядок обезличивания персональных данных и доступа к региональным составам.

В документе оговаривается, что право использовать региональную информсистему получат госорганы Москвы, подведомственные им организации и органы местного самоуправления, операторы обработки персональных данных, граждане РФ и российские юрлица. Доступе к системе будет запрещен для иностранных граждан и юрлиц, лиц без гражданства, а также причастных к экстремизму или терроризму. Кроме того, уточняется, что обработка региональных составов данных не допускается, если их использование может повлечь причинение вреда жизни, здоровью людей, оскорбление нравственности, нарушение прав и законных интересов граждан и организаций, причинение вреда окружающей среде, обороне страны и безопасности государства.

Принятые сегодня поправки вступят в силу с 1 сентября 2025 года.

Москва, Мария Соколова

Подписаться на ТГ-канал «Новый День – Передовица»

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube