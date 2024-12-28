Дело о хищениях у ГК «Титан»: продолжение следует

Судебные процессы вокруг хищения у ГК «Титан» нефтепродуктов на сумму 1,6 млрд рублей продолжаются. Каждое заседание приносит свои неожиданности. Дело обрастает новыми эпизодами, свежими доказательствами и неохотными показаниями подсудимых. В 2024 все события вокруг многолетней череды преступлений на территории России и Казахстана наконец укладываются в сложный, но понятный в общих чертах судебный пазл. В 2025 году российским судам предстоит много работы: все части юридической головоломки надо разложить на простые составляющие и дать им надлежащую правовую оценку.

Эпизодов и подсудимых много. Их показания меняются, от показаний отказываются. Раскаяния пока никто не выразил, и это понятно – слишком долго совершались умышленные преступления и слишком большие сроки светят обвиняемым.

«Новый День» уже сообщал, что процесс идет в закрытом режиме, что, однако, не мешает адвокатам стороны защиты выступать в прессе с неоднозначными заявлениями, которые можно рассматривать как попытки оказания давления на судей и свидетелей. Защита обвиняемых, связанная тайной зарытого процесса, неуклюже спекулирует известными фактами и дает однобокую информацию в своих интересах. На самом деле, затягивание процесса адвокатами только играет на руку стороне обвинения. Ведь факты преступлений против ГК «Титан» и Михаила Сутягинского постоянно подтверждаются и получают новые доказательства. Нити преступных связей между соучастниками сплетаются все туже, обретая четкие очертания и толщину корабельного каната.

К концу года в общей палитре многочисленных уголовных дел вокруг ГК «Титан» на первый план вновь вышел бывший полицейский Сабанин. Сторона защиты пытается вывести его за рамки уравнения, заявляя, что сначала были открыты уголовные дела против него, и только после этого началось рассмотрение дел, находящихся под стражей Земсковой и Андриевского. То есть, якобы, наше правосудие предвзято обкатало на Сабанине весь комплекс обвинений, а затем перенесло эту точку зрения на Земскову и Андриевского. В информационное поле вбрасывается тезис о том, что Сабанин – «идеальный терпила», на которого можно «повесить» любое дело.

В отношении Сабанина действительно состоялись два приговора Изобильненского районного суда: 13 января 2023 года он уже был осуждён за хранение в схроне в Изобильненском районе автомата Калашникова, который потом был тайно доставлен в Казахстан и впоследствии обнаружен в доме Сутягинских в месте, которое указал лично Андриевский во время следственных действий.

Через год, 18 января 2024 года, Сабанин был осуждён за участие в ОПС, и совершении в его составе в соучастии с остальными членами ОПС кражи портфеля Михаила Сутягинского, а также в легализации похищенных у АО «ГК Титан»» средств путём приобретения на них ТРЦ «Пулково» в Санкт-Петербурге. Причем, в обоих приговорах была отмечена преступная связь Сабанина с Андриевским.

Сейчас адвокаты подсудимых обжаловали оба приговора в отношении Сабанина, чтобы они не были использованы в качестве прецедентов по делу Земсковой и Андриевского. Защита настаивала на полной отмене обоих приговоров с передачей уголовных дел в отношении Сабанина на новое судебное разбирательство. Вырисовывается настоящий американский триллер с хитрыми адвокатами, которые с помощью юридических уловок спасают подсудимого от верной казни. Но в России свой менталитет – тезис о том, что «вор должен сидеть в тюрьме» никуда не спрячешь.

Первый приговор Сабанину от 13 января 2023 года уже прошёл проверку в кассационном порядке в Пятом кассационном суде общей юрисдикции, расположенном в Пятигорске, где жалобу удовлетворили лишь частично. А именно – изменили приговор, исключив из него ошибочные ссылки на то, что Сабанин хранил автомат, полученный от Андриевского. Вместо фамилии Андриевского в приговоре решено указать – «лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство».

Такая ошибка Изобильненского суда носит чисто технический характер. Она связана с отсутствием должной редакции показаний Сабанина о его связях с Андриевским. Но поскольку Андриевский в деле Сабанина не участвовал – поэтому всех предполагаемых соучастников Сабанина, которые ещё не осуждены, следует именовать как «иные лица» без упоминания фамилий. Дело самого Андриевского только сейчас слушается в Изобильненском суде. В него, кстати, входит и знаменитый эпизод о незаконных манипуляциях с автоматом Калашникова, хранившимся у Сабанина. Как говорится, как веревочке не виться…

Соответственно, принцип презумпции невиновности в отношении Андриевского означает, что для его дела приговор Сабанина не имеет никакого определяющего значения. Суд будет руководствоваться только теми доказательствами, которые имеются в деле Андриевского. Поэтому, попытки адвокатов Андриевского отмежевать его от Сабанина успеха не имеют.

Также не исключён вариант, что в деле Андриевского по поводу пресловутого автомата вполне может быть принято какое угодно решение – вплоть до оправдания Андриевского – в отличие от дела Сабанина, который уже осужден за хранение и транспортировку того же автомата. Но такое решение суда должно основываться на доказательствах в деле Андриевского, которые могут не совпадать с доказательствами из дела Сабанина. Пока получается, что оба явно имели отношение к автомату, но по Андриевскому это еще железно не доказано.

Такая практика о запрете «подтягивать» приговор соучастника, вынесенный ранее, к текущему уголовному делу – сложилась на протяжении последних 9 лет. Она основана на широко известном определении Конституционного Суда РФ по жалобе осужденного бывшего генерала МВД Дениса Сугробова.

Есть и второй приговор в отношении Сабанина – от 18 января 2024 года, согласно которому он осуждён за соучастие в приобретении ТРЦ «Пулково-3» в Санкт-Петербурге. Приятная покупка была произведена на похищенные у ГК «Титан»» средства. Сам Сабанин в хищении не обвинялся, но в 2021 году за хищение уже был осуждён Андрей Третьяков, согласно приговору Московского районного суда Санкт-Петербурга. Огромные деньги, украденные у ГК «Титан», долго ходили по рукам преступников, объединяя их для будущих уголовных процессов в качестве соучастников. При рассмотрении дела о «Пулково-3» несомненно всплывет много интригующих деталей, которые четко расставят по местам все детали преступного умысла.

Очередное заседание по этому делу в кассационной инстанции было назначено на 16-е декабря. Но Сабанин на него не явился, хотя изначально выражал желание участвовать в процессе. В письменном заявлении – уважительная причина: он указал, что опасается за свою жизнь и безопасность семьи в связи с нагнетанием ситуации ввиду его предстоящих показаний в Изобильном. Сабанина можно понять. Уже неоднократно предпринимались попытки выманить его в Чечню для якобы проверок на причастность к неким правонарушениям. Предположительно у членов ОПС там обширные коррупционные связи. Особенно у Шамиля Махмаханова – именуемого в СМИ с 1998 года лидером этнической чеченской группировки «Махновцы», которая почему-то спокойно действует на территории Казахстана уже не один десяток лет. Именно братьев Махмахановых в свое время подозревали в связях с ликвидированными одиозными чеченскими террористами Хаттабом и Шамилем Басаевым.

Напомним, что Махмаханов, а также два других предполагаемых организатора ОПС – Белоконь и Гаркушкин – объявлены в международный розыск. Настораживает тот факт, что сотрудник полиции Чечни уже приезжал в Ставрополь и опрашивал Сабанина. То есть технология уже опробована и формально совершенно не понятно, зачем Сабанину ехать в Чечню.

Кассационная инстанция в итоге перенесла заседание по ТРЦ «Пулково-3» на середину января, направив в адрес Изобильненского суда заявление Сабанина с опасениями за свою безопасность. Согласно закону, Изобильненский суд перенаправил это заявление в правоохранительные органы. В течение месяца должно последовать решение о применении к Сабанину мер государственной защиты.

Москва, Екатерина Попова

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