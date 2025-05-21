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Среда, 21 мая 2025, 18:37 мск

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Сбиты еще три украинских дрона, летевших к Москве

Фото Минобороны РФ

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о ликвидации очередных украинских дронов, направленных на российскую столицу. По его словам, средства ПВО сбили еще три беспилотника.

«Уничтожено ещё три беспилотника, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», – отметил Собянин в своем телеграм-канале.

Ранее Собянин сообщал об уничтожении четырех дронов, летевших в сторону Москвы. В Министерстве обороны заявляли, что в столичном регионе ночью было сбито шесть БПЛА, в дневное время – еще три.

Москва, Елена Володина

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Метки / Украина

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