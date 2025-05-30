Возбуждено уголовное дело о массовом отравлении на круизном теплоходе «Михаил Булгаков»

После массового отравления пассажиров на круизном теплоходе «Михаил Булгаков» линейный отдел МВД России на водном транспорте возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 236 УК РФ о нарушении санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание или отравление людей либо создавшее угрозу наступления таких последствий.

Ранее сообщалось, что во время круиза по маршруту Москва – Углич – Валаам – Санкт-Петербург – Валаам – Углич – Москва у некоторых пассажиров ухудшилось состояние здоровья. По данным Роспотребнадзора, с отравлением за медицинской помощью обратились более 100 человек. У них выявлен норовирус.

В ходе расследования выяснилось, что на борту к работе были допущены сотрудники пищеблока с признаками кишечной инфекции. У ряда работников не было медицинских книжек.

Ход расследования контролирует Московская межрегиональная транспортная прокуратура.

Москва, Елена Володина

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