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Захарова подтвердила, что российская делегация отправится в Стамбул 2 июня на переговоры с Киевом

Официальный представитель МИД России Мария Захарова подтвердила планы проведения 2 июня в Стамбуле переговоров с представителями Киева об урегулировании конфликта на Украине.

«Подтверждаем, что российская делегация во главе с помощником президента РФ Владимиром Мединским будет в Стамбуле 2 июня для проведения второго раунда упомянутых переговоров. Она приедет с проектом меморандума и другими предложениями по прекращению огня», – говорится в ее заявлении, опубликованном на сайте МИД России.

При этом Захарова подчеркнула, что инициатива главы российского государства Владимира Путина, которая была поддержана президентом США Дональдом Трампом, предусматривает запуск прямых российско-украинских переговоров в двустороннем формате. По ее словам, о турецком или чьем-либо еще посредничестве речи не идет.

Ранее сегодня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что глава государства готов к переговорам по украинскому урегулированию на высшем уровне, но сначала должен быть достигнут результат на прямых переговорах делегаций России и Украины.

Москва, Елена Володина

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Метки / Украина

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