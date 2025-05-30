Следственный комитет завел еще одно уголовное дело после отравления на круизном теплоходе «Михаил Булгаков»

Московским следственным отделом на воздушном и водном транспорте Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета РФ возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Ведомством по результатам предварительного следствия установлено, что в период с 19 мая по 29 мая 2025 года пассажирский теплоход совершал круиз по маршруту Москва – Санкт-Петербург – Москва. В этот период у 79 пассажиров, включая 6 детей, находившихся на борту, выявлены симптомы ротавирусной инфекции. От госпитализации в медицинское учреждение пассажиры отказались.

Ранее линейный отдел МВД России на водном транспорте возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 236 УК РФ о нарушении санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание или отравление людей либо создавшее угрозу наступления таких последствий.

По данным Роспотребнадзора, с отравлением за медицинской помощью обратились более 100 человек. У них выявлен норовирус. В ходе расследования выяснилось, что на борту к работе были допущены сотрудники пищеблока с признаками кишечной инфекции. У ряда работников не было медицинских книжек.

Москва, Елена Володина

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