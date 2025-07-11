МИД России распорядился закрыть генконсульство Польши в Калининграде

Сегодня в министерство иностранных дел России был вызван временный поверенный в делах Польши в России, которому вручена нота с уведомлением о закрытии с 29 августа Генерального консульства страны в Калининграде.

Как говорится в сообщении МИД России, решение принято в качестве ответной меры на отзыв польскими властями с 30 июня 2025 года согласия на функционирование Генерального консульства РФ.

В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что этот шаг Варшавы был вызван «необоснованными и враждебными действиями польской стороны, выразившимися в сокращении под надуманным предлогом российского консульского присутствия на территории Республики Польша».

«Российская дипломатия неизменно исходит из того, что ни один недружественный выпад против нашей страны не останется без надлежащей реакции и последствий», – говорится в заявлении МИД России.

Москва, Анастасия Смирнова

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