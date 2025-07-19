Собянин сообщил о ликвидации двух атаковавших Москву беспилотников

В Московском регионе средства противовоздушной обороны нейтрализовали два украинских беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин.

«ПВО Минобороны сбили беспилотник, атаковавший Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», – отметил градоначальник в своем телеграм канале.

Позже Собянин сообщил, что уничтожен второй БпЛА, атаковавший Москву.

Ранее в Минобороны России сообщали, что сегодня ночью сбили 16 беспилотников над территорией Московского региона, в том числе 13, летевших на Москву. В течение дня было уничтожено еще четыре БпЛА.

Москва, Анастасия Смирнова

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