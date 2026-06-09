российское информационное агентство 18+

Все новости Нового Дня

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Новости Москва

Новости, Кратко, Популярное

За 12 часов над регионами России уничтожены 292 украинских БПЛА

Фото Минобороны РФ

Киевский режим предпринял новую попытку массированной атаки на регионы России с помощью беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Как сообщает Министерство обороны РФ, за 12 часов с 8:00 до 20:00 мск были сбиты в общей сложности 292 украинских дрона.

Всего атакам подверглись 13 российских регионов, часть беспилотников были уничтожены над акваторией Черного моря.

В частности, под ударом оказались территории Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Новгородской, Орловской, Псковской, Смоленской, Тверской, Тульской областей, Московского региона, Краснодарского края и Республики Крым.

Ранее сообщалось, что на подлете к Москвы силами противовоздушной обороны с начала суток 9 июня были обезврежены более 20 вражеских БПЛА.

Москва, Анастасия Смирнова

Подписаться на ТГ-канал «Новый День – Передовица»

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Ощущаете ли вы на себе ускорение инфляции?

Голосовать!

Метки / Украина

Норвегия профинансирует покупку морских дронов для ВСУ / Силы ПВО сбили более 20 беспилотников ВСУ летевших на Москву / Болгария отказалась поставлять вооружения для ВСУ / Собянин сообщил о ликвидации 17-го беспилотника на подлете к Москве / ЕС дополнительно выделит 9 млрд евро для Киева, в том числе на беспилотники / МИД России решительно осудил атаку Киева на пассажирский поезд в Крыму / На подлете к Москве силы ПВО сбили 8 беспилотников ВСУ / В Севастополе снова объявлена воздушная тревога

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Крым, Москва, Севастополь, Северо-Запад, Поволжье, Центр России, Юг России, Конфликт на Украине, Россия, Украина,