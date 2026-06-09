За 12 часов над регионами России уничтожены 292 украинских БПЛА

Киевский режим предпринял новую попытку массированной атаки на регионы России с помощью беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Как сообщает Министерство обороны РФ, за 12 часов с 8:00 до 20:00 мск были сбиты в общей сложности 292 украинских дрона.

Всего атакам подверглись 13 российских регионов, часть беспилотников были уничтожены над акваторией Черного моря.

В частности, под ударом оказались территории Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Новгородской, Орловской, Псковской, Смоленской, Тверской, Тульской областей, Московского региона, Краснодарского края и Республики Крым.

Ранее сообщалось, что на подлете к Москвы силами противовоздушной обороны с начала суток 9 июня были обезврежены более 20 вражеских БПЛА.

Москва, Анастасия Смирнова

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