«Циничная зачистка»: МИД России отреагировал на удаление приложений VK из App Store

Удаление приложений VK из App Store является циничной зачисткой информационного пространства. С таким заявлением выступила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

«Это очередной циничный, вопиющий акт политической цензуры. Это не вопрос претензий по каким-то реально существующим проблемам. Это настоящая зачистка информационно-коммуникационного пространства», – констатировала Захарова, выступая сегодня на брифинге.

Ранее стало известно, что корпорация Apple удалила приложения VK из App Store. В частности, из онлайн-магазина Apple исчезли «ВКонтакте», «Mail ru», «Одноклассники», «Дзен», «Знакомства», «Музыка», «Мессенджер», «Почта», «Видео» и «Skillbox». Программы нельзя скачать или обновить, а уведомления перестанут приходить.

Москва, Анастасия Смирнова

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