Дожди и грозы: в Москве и Подмосковье объявлено штормовое предупреждение

В московском регионе объявлено штормовое предупреждение в связи с ухудшением погодных условий. Согласно прогнозу синоптиков, до конца четверга, 9 июля, ожидаются дожди и грозы.

«Дождь, местами сильный, гроза, ветер с порывами до 15 м/с ожидается в Московской области в ближайшие 1-2 часа с сохранением до конца суток 9 июля. Будьте бдительны», говорится в сообщении службы РСЧС Московской области.

Предупреждение актуально также для столицы. В московском Коммплексе городского хозяйства предупредили, что до конца суток 9 июля в столице ожидается дождь, местами сильный, гроза, ветер с порывами до 15 м/с.

Москва, Анастасия Смирнова

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