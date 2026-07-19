В Электростали локализован крупный пожар складе Wildberries, который был атакован беспилотниками ВСУ

В подмосковной Электростали на территории складского комплекса Wildberries локализован основной очаг пожара. Об этом сообщил глава муниципалитета Филипп Ефанов.

«Ведется тушение оставшихся очагов, а также проливка и разбор завалов спецтехникой. Пострадавшим оказывается вся необходимая помощь», – уточнил он в своем канале в «Максе».

Ефанов также отметил, что в детском саду на улице Западной приступили к разбору завалов и уборке строительного мусора. Предполагается, что на время ремонтных работ воспитанники будут переведены в соседнее здание образовательного комплекса.

Накануне губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что из-за падения беспилотника произошло возгорание на территории нефтебазы в Ногинске. Также беспилотник упал на территории склада Wildberries в Электростали. Кроме того, обломки повредили здание детсада в городе. Пострадавших среди детей и сотрудников учреждения нет.

Всего в результате субботней атаки БПЛА в Подмосковье пострадал 61 человек, один скончался.

Москва, Анастасия Смирнова

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