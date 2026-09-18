Стало известно, как в 2027 году россияне будет отдыхать в новогодние праздники, а также 23 февраля и 8 марта

Стало известно, как россияне будут в следующем году отдыхать в новогодние каникулы, а также в «гендерные праздники». Согласно постановлению премьера правительства России Михаила Мишустина, отмечать Новый год граждане будут 11 дней – с 31 декабря 2026 года по 10 января 2027 года.

Далее февраль – отдыхать россияне будут 21-23 числа. Нерабочий день перенесен с субботы, 20 февраля, на понедельник, 22 февраля.

Международный женский день охватит тоже три дня – 6, 7 и 8 марта.

Москва, Елена Васильева

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