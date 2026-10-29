Песков назвал странным решение о налете украинских беспилотников на Москву во время саммита с африканскими странами

Странным назвал решение ВСУ о налете беспилотниками на Москву во время саммита с африканскими лидерами.

«Это весьма странно, потому что это мирового масштаба событие, которое происходит в столице России, и, конечно, в это время организовывать такую массовую дроновую атаку на Москву – странно. Слава Богу, эффективно работает наша система ПВО», – цитируют Пескова «Вести».

Напомним, что атаку беспилотниками на российскую столицу называют одной из самых массированных в этом году. Вечером и ночью 28 и 29 октября было сбито и подавлено 613 украинских БПЛА. Большинство из них уничтожили на дальних подступах, 231 БПЛА был ликвидирован на подлете Москве.

Напомним, что 28 и 29 октября в Москве проходит третий саммит «Россия – Африка». Для участия в мероприятии прибыли делегации 48 из 54 африканских стран, 22 из них представлены главами государств. Президент России провел торжественный прием в честь участников мероприятия и встретился с лидерами африканских стран. В рамках саммита также проходит Экономический и гуманитарный форум «Россия – Африка», целью которого станет заключение соглашений об экономическом, научно-техническом и гуманитарном сотрудничестве.

Как отметил министр иностранных дел России Сергей Лавров, значительная часть африканских лидеров прибыли на саммит вопреки «нечистоплотным манипуляциям» Запада. По словам главы МИД, Россия готова и дальше делиться своими компетенциями и помогать укреплять независимость и суверенитет стран Африканского континента.

Москва, Елена Васильева

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