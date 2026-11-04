Трамп проиграл на выборах почти все, что мог – эксперт

Политолог Андрей Перла прокомментировал итоги промежуточных выборов в Конгресс США и сделал прогноз о дальнейшей стратегии президента Трампа. «Так-с, Трамп на выборах в Конгресс проиграл почти все, что мог и кое-что из того, что, казалось, никак не мог. Гений, что тут скажешь. Теперь и сенат против него, и палата представителей.

Во внутренней политике США он теперь – хромая на обе ноги утка. Во внешней политике – по-прежнему почти ничем не ограничен, такая уж у них политическая система.

Соответственно, расклад таков: чтобы его преемник выиграл выборы президента в 2028, Трампу нужно быть очень успешным во внешней политике (в частности, додавить Европу по поводу Украины, договорившись с Россией и Китаем) не переставая рассказывать избирателям, что во всех их бедах демократы виноваты.

Вполне себе стратегия, к тому же уже имевшая место в прошлом, именно так делал Рейган с 86 по 88-й и привел к власти Буша-пэра. Посмотрим, как будет на практике», – написал Андрей Перла в своем телеграм-канале «Умный еврей при губернаторе».

Отметим, что Дональд Трамп уже сообщил, что принимает результаты промежуточных выборов и готов сотрудничать с демократами.

«Я абсолютно готов принять эти результаты. Мы будем сотрудничать с демократами, и мы, знаете ли, будем с нетерпением ждать сотрудничества с ними. Вероятно, мы что-нибудь придумаем», – сообщил Дональд Трамп в интервью The New York Times. Проигрыш республиканцев Трамп пояснил так: это произошло потому, что самого президента не было в бюллетенях.

По предварительным результатам голосования демократы получают контроль над обеими палатами Конгресса США. В Сенате они обеспечили себе не менее 50 мест из 100. В Палате представителей партия также формирует большинство, выигрывая как минимум 235 мандатов. При этом на Аляске и Гавайях голосование еще не завершилось, сообщает «Коммерсант».

Москва, Елена Васильева

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