российское информационное агентство 18+

Все новости Нового Дня

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Новости Москва

Новости, Кратко, Интервью

Путин обсудил с Совбезом грядущие переговоры в ОАЭ

Президент России Владимир Путин анонсировал на 10 ноября трехсторонние российско-американо-украинские переговоры в ОАЭ. Также он предложил постоянным членам Совбеза и приглашенным участникам делегации РФ обсудить эту тему.

«На следующей неделе, во вторник должны начаться трехсторонние переговоры по украинской тематике в Арабских Эмиратах», – сообщил Путин (цитата по ТАСС).

«В начале, с учетом того, что во вторник переговоры должны состояться, я пригласил коллег, которые будут принимать участие в этих переговорах. Предлагаю коротко поговорить на эту тему», – добавил глава государства.

В числе приглашенных на совещание, помимо членов Совбеза, помощники президента Владимир Мединский – он возглавляет российскую делегацию на переговорах, и Юрий Ушаков, заместители главы МИД Михаил Галузин и Сергей Рябков, начальник ГРУ Генштаба ВС РФ Игорь Костюков и замначальника Главного оперативного управления ГШ ВС РФ Юрий Жигарловский.

Москва, Елена Васильева

Подписаться на ТГ-канал «Новый День – Передовица»

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Где вы храните свои сбережения?

Голосовать!

В рубриках

Москва, Центр России, Россия,