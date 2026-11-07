Путин обсудил с Совбезом грядущие переговоры в ОАЭ

Президент России Владимир Путин анонсировал на 10 ноября трехсторонние российско-американо-украинские переговоры в ОАЭ. Также он предложил постоянным членам Совбеза и приглашенным участникам делегации РФ обсудить эту тему.

«На следующей неделе, во вторник должны начаться трехсторонние переговоры по украинской тематике в Арабских Эмиратах», – сообщил Путин (цитата по ТАСС).

«В начале, с учетом того, что во вторник переговоры должны состояться, я пригласил коллег, которые будут принимать участие в этих переговорах. Предлагаю коротко поговорить на эту тему», – добавил глава государства.

В числе приглашенных на совещание, помимо членов Совбеза, помощники президента Владимир Мединский – он возглавляет российскую делегацию на переговорах, и Юрий Ушаков, заместители главы МИД Михаил Галузин и Сергей Рябков, начальник ГРУ Генштаба ВС РФ Игорь Костюков и замначальника Главного оперативного управления ГШ ВС РФ Юрий Жигарловский.

Москва, Елена Васильева

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