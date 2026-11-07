Умерла Лидия Федосеева-Шукшина

Скончалась советская и российская актриса, народная артистка РСФСР Лидия Федосеева-Шукшина. Ей было 88 лет. О смерти сообщила дочь актрисы Мария, уточняет РИА Новости. Похоронят актрису на Новодевичьем кладбище рядом с мужем, режиссером Василием Шукшиным.
Напомним, что последние годы Лидия Федосеева-Шукшина тяжело болела. После последней госпитализации ее выписали домой с паллиативным статусом.
Лидия Федосеева-Шукшина родилась в Ленинграде. Окончила ВГИК, где училась в мастерской Сергея Герасимова и Тамары Макаровой. Снялась во множестве фильмов. Широкую известность актрисе принесли картины Василия Шукшина «Печки-лавочки» и «Калина красная», напоминает «Бизнес ФМ».
Москва, Елена Васильева
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