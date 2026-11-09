На Урале и еще в семи регионах России мигранты в такси работать не смогут

В 8 регионах России в 2027 году будут введены ограничения на работу мигрантов в такси. Как сообщает газета «Ведомости», данные содержатся в проекте постановления правительства «Об установлении на 2027 год допустимой доли иностранных работников, используемых хозяйствующими субъектами, осуществляющими на территории России отдельные виды экономической деятельности».

Речь идет о Мордовии, Чувашии, Татарстане, Удмуртии, Свердловской, Оренбургской, Ульяновской и Еврейской автономной областях.

Еще один регион – Калужская область – вводит запрет для мигрантов на работу курьерами.

Проект прописывает правила работы в такси в целом ряде регионов, включая основания ограничений. В частности, для Мордовии запрет обосновывают актуальной статистикой аварий с участием мигрантов. За 2024-2025 годы в регионе зарегистрировано 24 ДТП с участием иностранных граждан, шесть со смертельным исходом, говорится в материалах со ссылкой на данные МВД Республики Мордовии. Отдельно указано, что правонарушения связаны не только с «игнорированием» правил дорожного движения, но и с незаконной предпринимательской деятельностью в качестве такси. При этом пойманные правонарушители зачастую уклоняются от исполнения административных наказаний.

Документ, подготовленный Минтрудом, был одобрен на Российской трехсторонней комиссии в конце октября, следующий этап – подписание премьер-министром Михаилом Мишустиным.

Москва, Елена Васильева

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