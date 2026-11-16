Путин: Россия не приемлет неоколониализм

Россия не приемлет неоколониализм во всех его проявления, заявил президент Владимир Путин в приветствии к организаторам и участникам генеральной ассамблеи движения «За свободу наций!».

«Россия категорически не приемлет и осуждает любые формы и проявления неоколониализма, включая силовое и санкционное давление, всемерно поддерживает стремление стран мирового большинства к упрочению суверенитета и независимости. Международное взаимодействие должно осуществляться исключительно на основе общепризнанных правовых норм, уважения законных интересов друг друга и взаимной выгоды», – отметил Путин в приветственном слове для участников, передает пресс-служба Кремля.

«Уверен, что ваша совместная работа будет содержательной и плодотворной, послужит утверждению ценностей справедливости, равноправия и добрососедства в международных отношениях», – отметил российский президент.

Москва, Елена Васильева

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