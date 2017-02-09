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Публикации за 09.02.17

Очередная врачебная ошибка в Подмосковье: в щелковской больнице умерла пенсионерка

Очередная врачебная ошибка в Подмосковье: в щелковской больнице умерла пенсионерка

Следственный комитет организовал доследственную проверку обстоятельств гибели женщины 1933 года рождения в Щелковской районной больнице № 1. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«В настоящее время проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств происшествия, а также причины смерти женщины. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», – говорится в сообщении СКР.

Кроме того, в ходе доследственной проверки будет дана юридическая оценка действиям врачей по правильности оказания медицинской помощи, утонили в ведомстве.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 09.02.17

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